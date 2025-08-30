É FAKE que Donald Trump morreu Foto: Reprodução.Circulam nas redes sociais boatos sobre a morte do presidente dos Estados Unidos, Donald... Taktá|Do R7 30/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 13h37 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução.Circulam nas redes sociais boatos sobre a morte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As publicações começaram na madrugada deste sábado (30) e alegavam que o republicano estaria morto, baseando-se em uma série de supostas evidências, como a agenda esvaziada do presidente e a falta de declarações públicas desde terça-feira. Além disso, uma foto recente de um hematoma na mão de Trump foi compartilhada para sugerir que ele estaria enfrentando um grave problema de saúde.

