É o fantástico Erick Pulga! Jogador tricolor é o segundo melhor driblador do mundo em 2025; confira o ranking Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC BahiaO início da temporada 2025 do Bahia é... Taktá|Do R7 05/05/2025 - 18h26 (Atualizado em 05/05/2025 - 18h26 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC BahiaO início da temporada 2025 do Bahia é o melhor desempenho do tricolor em muitos anos. A liderança do grupo da morte na Libertadores, campeão baiano, classificado na Copa do Nordeste, sexto lugar no Campeonato Brasileiro, o sucesso do Esquadrão neste ano se deve muito ao fantástico Erick Pulga. O ponta-esquerda é um dos melhores jogadores do Brasil e é atualmente o segundo melhor driblador do mundo.

