Ednaldo Rodrigues é afastado da CBF após decisão da Justiça do Rio Foto: Rodrigo Ferreira/CBFEdnaldo Rodrigues foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta... Taktá|Do R7 15/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Rodrigo Ferreira/CBFEdnaldo Rodrigues foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (15), por decisão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro anulou o acordo que legitimou a eleição de Rodrigues, em 2023, após suspeitas de falsificação de assinatura e incapacidade mental do então signatário Coronel Nunes.

Para mais detalhes sobre essa decisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

14 suspeitos investigados por estupro foram presos no dia D da Operação Caminhos Seguros

Bahia vê chances de classificação no “Grupo da Morte” diminuírem

“Era muito desejado”: mães compartilham dor da perda gestacional e médica explica causas