“Enem dos concursos”: Inscrições para 2ª edição do CNU começam nesta quarta-feira

Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil As inscrições para a 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) começam nesta quarta-feira (2), a partir das 10h, e seguem até as 23h59 do dia 20 de julho. Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o processo seletivo oferece 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam entre R$ 4 mil e R$ 17 mil.

