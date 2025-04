Erika Hilton anuncia medidas legais contra EUA por transfobia e aciona ONU Reprodução/Redes sociaisA deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) acusou os Estados Unidos de transfobia após receber... Taktá|Do R7 16/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h07 ) twitter

Reprodução/Redes sociaisA deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) acusou os Estados Unidos de transfobia após receber um visto emitido com identificação no gênero masculino. Segundo a parlamentar, a documentação apresentada durante o processo incluía certidão de nascimento e passaporte diplomático, ambos registrados com o gênero feminino, conforme seus dados civis brasileiros.

Saiba mais sobre essa polêmica e as medidas que a deputada pretende tomar consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

