Estudante agride professora em sala de aula no interior da Bahia Foto: Reprodução/Redes SociaisUma professora foi agredida por um estudante durante uma aula no Colégio Estadual... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisUma professora foi agredida por um estudante durante uma aula no Colégio Estadual de Tempo Integral de Brumado (Cetib), no município de Brumado, Sudoeste da Bahia. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (8) e foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que um aluno do 2º ano do ensino médio se aproxima da docente e a atinge com um tapa. Após a agressão, ele deixa a sala e foge da escola pulando o muro. A professora registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Brumado. A direção da unidade informou que já adotou as primeiras providências. Por meio de nota, a Secretaria da Educação do Estado lamentou o ocorrido e informou que o Núcleo Territorial de Educação 13 acompanha o caso e oferece apoio à comunidade escolar. O Conselho Tutelar e a família do estudante também foram acionados. A ocorrência será apurada pela Polícia Civil.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Comissão da Câmara aprova fim da aprovação automática nas escolas

Bahia e Fortaleza se enfrentam em jogo decisivo pelas semifinais da Copa do Nordeste

SAF é a alternativa viável para a reestruturação do Vitória, afirma Fábio Mota