Europa intensifica sanções e pressiona Brasil a reduzir importações de diesel russo
Taktá|Do R7
21/05/2025 - 11h17 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h17 )

Foto: Reprodução / Kremlin.ru

presidente russo, Vladimir PutinO Brasil entrou no radar de uma nova ofensiva internacional contra a Rússia. Com a aprovação do 17º pacote de sanções da União Europeia (UE), focado principalmente no comércio de petróleo russo, países que mantêm relações comerciais com Moscou, como o Brasil, começam a sentir os efeitos de uma pressão global crescente. Mais de 60% do diesel importado pelo Brasil vem da Rússia. O combustível russo, que supre parte significativa do déficit nacional de produção, estimado em cerca de 25%, chega ao Brasil após um longo percurso marítimo que envolve riscos geopolíticos crescentes.

