Explosão em fábrica de explosivos deixa mortos e desaparecidos
Divulgação/ CBPRO caso ocorreu por volta das 5h50 da manhã, na produtora de explosivos Enaex,...
Divulgação/ CBPRO caso ocorreu por volta das 5h50 da manhã, na produtora de explosivos Enaex, nesta terça-feira (12). A empresa atua de maneira contínua, ou seja, 24 horas o que contribuiu para que no momento do acidente, muitos funcionários estivessem em seus postos de trabalho. Autoridades ainda não informaram quantas pessoas morreram. Segundo a empresa, ao todo nove estão desaparecidas, sendo três mulheres, seis homens e sete feridas.
Divulgação/ CBPRO caso ocorreu por volta das 5h50 da manhã, na produtora de explosivos Enaex, nesta terça-feira (12). A empresa atua de maneira contínua, ou seja, 24 horas o que contribuiu para que no momento do acidente, muitos funcionários estivessem em seus postos de trabalho. Autoridades ainda não informaram quantas pessoas morreram. Segundo a empresa, ao todo nove estão desaparecidas, sendo três mulheres, seis homens e sete feridas.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: