Explosão em fábrica de explosivos deixa mortos e desaparecidos Divulgação/ CBPRO caso ocorreu por volta das 5h50 da manhã, na produtora de explosivos Enaex,... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h38 )

Divulgação/ CBPRO caso ocorreu por volta das 5h50 da manhã, na produtora de explosivos Enaex, nesta terça-feira (12). A empresa atua de maneira contínua, ou seja, 24 horas o que contribuiu para que no momento do acidente, muitos funcionários estivessem em seus postos de trabalho. Autoridades ainda não informaram quantas pessoas morreram. Segundo a empresa, ao todo nove estão desaparecidas, sendo três mulheres, seis homens e sete feridas.

