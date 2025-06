Faby Bezerra, destaque no forró nordestino, morre após luta contra o câncer Foto: ReproduçãoA cantora Faby Bezerra, de 36 anos, morreu nesta sexta-feira (20) após enfrentar um... Taktá|Do R7 20/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h16 ) twitter

Foto: ReproduçãoA cantora Faby Bezerra, de 36 anos, morreu nesta sexta-feira (20) após enfrentar um câncer no colo do útero. Natural de Limoeiro do Norte, no Ceará, a artista vinha ganhando destaque na cena do forró nordestino.

