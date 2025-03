Faltou ao Enem 2024? Justificativa é obrigatória para garantir isenção em 2025 Estudantes que não compareceram aos dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h26 ) twitter

Estudantes que não compareceram aos dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 precisarão justificar a ausência se quiserem garantir a isenção da taxa de inscrição para a edição de 2025. O prazo para envio da justificativa e solicitação da gratuidade vai de 14 a 25 de abril, até as 23h59.

Saiba mais sobre como garantir sua isenção acessando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

