Família de Arlindo Cruz desmente boatos sobre morte do cantor nas redes sociais Foto: Reprodução / Redes SociaisA família do cantor Arlindo Cruz se pronunciou nas redes sociais,... Taktá|Do R7 24/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 08h37 )

Foto: Reprodução / Redes SociaisA família do cantor Arlindo Cruz se pronunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (23), para desmentir rumores sobre a morte do artista. A esposa do sambista, Babi Cruz, publicou um vídeo em que critica a circulação de informações falsas. “Queria saber qual o propósito, qual é o intuito, o que as pessoas ganham em fazer especulações baratas, nojentas, sem escrúpulo”, declarou. Ao fim do vídeo, Babi reafirma em voz alta que Arlindo Cruz está vivo. A filha do cantor, Flora Cruz, também utilizou as redes sociais para se manifestar. Segundo ela, mensagens e ligações sobre o suposto falecimento têm sido constantes. “Meu telefone não para de tocar perguntando sobre morte de Arlindo Cruz. Nós temos responsabilidade com fã, com amigos e com familiares. O dia que acontecer, em meio a muita dor, nós vamos dar uma nota oficial sobre isso”, disse. Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017 e, desde então, vive com sequelas da doença.

