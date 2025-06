Fatal Model oferece R$ 250 milhões por naming rights da Arena da Baixada Foto: Divulgação/CAPPatrocinadora do Esporte Clube Vitória, a Fatal Model formalizou nesta sexta-feira (6) o interesse... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 17h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h16 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação/CAPPatrocinadora do Esporte Clube Vitória, a Fatal Model formalizou nesta sexta-feira (6) o interesse em adquirir os naming rights da Arena da Baixada, estádio do Athletico-PR, em Curitiba. A proposta gira em torno de R$ 250 milhões, com validade até o fim de 2040.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa proposta e suas implicações para o futebol brasileiro!

