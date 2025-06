Fernanda Torres é convidada para ser membro votante do Oscar 2026 Foto: Reprodução/Redes sociaisFernanda Torres foi convidada a se tornar membro votante da Academia de Artes... Taktá|Do R7 26/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h36 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisFernanda Torres foi convidada a se tornar membro votante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo Oscar. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (26), com a divulgação da nova lista de integrantes da instituição, que reúne 534 profissionais do cinema de diversos países. A participação já passa a valer para a edição de 2026.

