Festival Virada Salvador: Jorge Mateus são primeira atração confirmada
Foto: Reprodução/Redes SociasO prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou no último sábado (23) que a dupla sertaneja Jorge & Mateus estará no Festival Virada Salvador 2026. A divulgação foi feita pelas redes sociais do gestor.
