FIFA realiza primeira visita técnica à Arena Fonte Nova para a Copa do Mundo Feminina de 2027 Foto: Divulgação / FIFAfifaFIFA realiza primeira visita técnica à Arena Fonte Nova para a Copa... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 16h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

fifa Taktá

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova, recebeu nesta terça-feira (13) a primeira visita técnica da FIFA como parte dos preparativos para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Representantes da entidade máxima do futebol mundial estiveram em Salvador para inspecionar as instalações do estádio e discutir questões logísticas e operacionais visando o torneio.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa!

Leia Mais em Taktá:

Arena Fonte Nova terá acesso por biometria facial a partir de junho

Bahia conquista 2º lugar geral no Brasileiro de Karatê 2025 e mais de 100 medalhas

Servidores do Judiciário da Bahia iniciam greve por tempo indeterminado