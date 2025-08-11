Fiocruz inicia produção de canetas para diabetes e obesidade Foto: Reprodução / Banco de imagens.A Fundação Oswaldo Cruz firmou acordo com a farmacêutica brasileira... Taktá|Do R7 11/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 08h18 ) twitter

Foto: Reprodução / Banco de imagens.A Fundação Oswaldo Cruz firmou acordo com a farmacêutica brasileira EMS para produzir medicamentos injetáveis usados no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade, conhecidos como canetas aplicadoras. A fabricação começa na unidade da EMS, em São Paulo, e será transferida gradualmente para o Complexo Tecnológico de Medicamentos de Farmanguinhos, no Rio de Janeiro, junto com a tecnologia das substâncias liraglutida e semaglutida.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no tratamento de diabetes e obesidade consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

