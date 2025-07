Foto da Lua feita por baiano é destaque no site da Nasa; confira Foto: ReproduçãoUma fotografia da Lua feita pelo astrofotógrafo baiano Alexsandro Mota foi selecionada como “Imagem... Taktá|Do R7 13/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 13/07/2025 - 15h37 ) twitter

Foto: ReproduçãoUma fotografia da Lua feita pelo astrofotógrafo baiano Alexsandro Mota foi selecionada como “Imagem do Dia” no site Astronomy Picture of the Day (Apod), mantido pela Nasa, neste sábado (12). O registro foi feito às 17h40 da última quinta-feira (10), no município de Conceição do Coité, localizado no nordeste da Bahia.

