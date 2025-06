“Fruto da rebeldia”: mãe se pronuncia após morte brutal da filha em Eunápolis Foto: ReproduçãoApós o assassinato brutal da jovem Ana Luiza Lima Brito, de 22 anos, em... Taktá|Do R7 26/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h56 ) twitter

Foto: ReproduçãoApós o assassinato brutal da jovem Ana Luiza Lima Brito, de 22 anos, em Eunápolis, no sul da Bahia, a mãe da vítima se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (25). Em um vídeo, ela afirmou que o crime foi consequência de “desobediência” por parte da filha. “O que aconteceu com minha filha é fruto de desobediência. Fruto da rebeldia, de achar que é dona do mundo. Eu já tinha conversado com ela que, se isso acontecesse, a gente ia sofrer, mas a vida ia seguir. É um caminho que ela escolheu”, declarou.

Para entender todos os detalhes desse caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

