Gêmea siamesa morre após cirurgia de separação em Goiânia Foto: Reprodução / Redes sociaisUma das gêmeas siamesas que passaram por uma cirurgia de separação... Taktá|Do R7 19/05/2025 - 14h25 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h25 )

Foto: Reprodução / Redes sociaisUma das gêmeas siamesas que passaram por uma cirurgia de separação no início de maio, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, morreu. A informação foi confirmada pela família nesta segunda-feira (19).

Para mais detalhes sobre essa triste história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

