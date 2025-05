Ginecologista acusado por 16 pacientes é absolvido em um dos quatro processos no Cremeb Foto: ReproduçãoO ginecologista Elziro Gonçalves de Oliveira, de 71 anos, acusado de crimes sexuais contra... Taktá|Do R7 16/05/2025 - 15h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h24 ) twitter

Foto: ReproduçãoO ginecologista Elziro Gonçalves de Oliveira, de 71 anos, acusado de crimes sexuais contra 16 pacientes, foi absolvido em um dos quatro processos ético-profissionais que responde no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb). A decisão, tomada no dia 30 de abril pela 4ª Câmara do Tribunal de Ética do órgão, foi unânime, mas ainda cabe recurso.

