Greve de ônibus da Região Metropolitana de Salvador é cancelada Foto: Icaro Chagas/Ônibus BrasilA greve dos rodoviários de ônibus da Região Metropolitana de Salvador que... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 22h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 22h17 )

Taktá

Foto: Icaro Chagas/Ônibus BrasilA greve dos rodoviários de ônibus da Região Metropolitana de Salvador que estava prevista para iniciar na terça-feira (3) foi cancelada nesta segunda-feira (2). A decisão foi tomada após acordo firmado na reunião do Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador com a empresa Avanço Transportes, depois de todas as empresas se reunirem com a AGERBA.

Saiba mais sobre os detalhes desse acordo e as implicações para a população

