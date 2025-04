Homem é morto com mais de 50 tiros no Rio Vermelho, em Salvador Um homem foi executado com mais de 50 disparos de arma de fogo na madrugada... Taktá|Do R7 05/04/2025 - 13h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 13h05 ) twitter

Um homem foi executado com mais de 50 disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (4), no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A vítima, ainda não identificada, foi morta na Rua Rodrigo Argollo. O autor ou autores do crime ainda não foram localizados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este crime chocante.

