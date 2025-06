Hospital faz campanha urgente de doação de sangue antes do feriado prolongado Foto: Divulgação / Hemoba A poucos dias do início do feriado prolongado, o Hospital Geral... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h36 ) twitter

Foto: Divulgação / Hemoba A poucos dias do início do feriado prolongado, o Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, lançou um apelo à população: o banco de sangue da unidade está em situação crítica. Neste sábado (14), das 8h às 17h, será realizada uma campanha de coleta em parceria com a Fundação Hemoba, no subsolo do hospital, localizado na rua Direta do Saboeiro, no bairro do Cabula.

Saiba mais sobre como ajudar e garantir a continuidade dos atendimentos consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

