Idosa de 81 anos é resgatada após três dias desaparecida em mata de Jequié Foto: DivulgaçãoUma idosa de 81 anos foi resgatada na tarde desta quinta-feira (3) por equipes... Taktá|Do R7 04/04/2025 - 10h27 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h27 )

Foto: DivulgaçãoUma idosa de 81 anos foi resgatada na tarde desta quinta-feira (3) por equipes do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Jequié, no sudoeste da Bahia. Ela estava desaparecida há três dias e foi encontrada em uma área de mata fechada no distrito de Catingal.

