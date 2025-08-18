Idoso morre atropelado por motocicleta na Suburbana, em Salvador Foto: Divulgação / Betto Jr. - Secom.Um idoso morreu após ser atropelado no início da... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / Betto Jr. - Secom.Um idoso morreu após ser atropelado no início da tarde desta segunda-feira (18) na Avenida Suburbana, uma das principais vias de Salvador, que liga bairros do Subúrbio Ferroviário. De acordo com testemunhas, a vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida por uma motocicleta em alta velocidade. O condutor fugiu sem prestar socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e realizaram manobras de reanimação, mas o idoso não resistiu e morreu no local. A Polícia Militar também deu apoio à ocorrência. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram procurados para mais informações, mas ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Taktá:

Caixa inicia pagamento de agosto do Bolsa Família

Operação Post Mortem: PC fiscaliza funerárias em Salvador

Câmara marca sessão para debater segurança infantil na internet