Incêndio atinge teatro da PUC-PR durante cerimônia de formatura em Curitiba Foto: Reprodução/Redes Sociais Um incêndio de grandes proporções atingiu o Teatro Tuca, localizado no bloco... Taktá|Do R7 16/04/2025 - 06h45 (Atualizado em 16/04/2025 - 06h45 )

Foto: Reprodução/Redes Sociais



Um incêndio de grandes proporções atingiu o Teatro Tuca, localizado no bloco 2 (azul) do campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), em Curitiba, na noite desta terça-feira (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado após a explosão de um aparelho de ar-condicionado, por volta das 18h30.

