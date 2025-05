Índia ultrapassa o Japão e se torna a 4ª maior economia do mundo A Índia acaba de alcançar um novo marco histórico ao se tornar a quarta maior... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 13h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 13h16 ) twitter

A Índia acaba de alcançar um novo marco histórico ao se tornar a quarta maior economia do mundo, ultrapassando o Japão no ranking global do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI). A confirmação foi feita por BVR Subrahmanyam, CEO da NITI Aayog, órgão de planejamento estratégico do governo indiano.

Para saber mais sobre essa conquista impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

