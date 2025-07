Influenciadora é confundida com blogueira presa em Salvador e se pronuncia Foto: ReproduçãoA influenciadora digital Priscilla Ruas Mesquita, que reside no Rio de Janeiro, divulgou uma... Taktá|Do R7 30/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h38 ) twitter

Foto: ReproduçãoA influenciadora digital Priscilla Ruas Mesquita, que reside no Rio de Janeiro, divulgou uma nota pública nesta quarta-feira (30) para esclarecer que não tem qualquer ligação com o caso de uma blogueira presa por furto em Salvador. Segundo ela, está sendo confundida com Priscila Ruas Pedreira, conhecida como “Pri Ruas”, detida na terça-feira (29) após furtar roupas e acessórios em lojas do Shopping Paseo, no bairro Itaigara.

