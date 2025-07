Inmet emite alerta de chuvas intensas para 91 municípios da Bahia Foto: Gabriela Encinas / Tak TáChuva SalvadorO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 14/07/2025 - 09h58 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas / Tak TáChuva SalvadorO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas em 91 municípios da Bahia, com validade até esta segunda-feira (14). A previsão atinge regiões do Nordeste Baiano, Sul e Centro-Norte do estado, incluindo cidades como Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Ilhéus e Itabuna.

Para mais informações e detalhes sobre o alerta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

