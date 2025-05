Insegurança! Vila Canária sem ônibus e com policiamento reforçado no bairro após morte de líder de facção Foto: Leitor Tak TáVila Canária sem ônibus com facção toque de recolherO clima de tensão... Taktá|Do R7 01/05/2025 - 12h20 (Atualizado em 01/05/2025 - 12h20 ) twitter

Foto: Leitor Tak TáVila Canária sem ônibus com facção toque de recolherO clima de tensão tomou conta de Vila Canária, em Salvador, desde o final da tarde de quarta-feira (30), quando criminosos ligados à facção decretaram toque de recolher no bairro. A medida foi imposta após a morte de um dos líderes do grupo, identificado como Del Barreto, e resultou no fechamento do comércio local e na interrupção da circulação de ônibus no bairro.

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

