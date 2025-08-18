Ipecaetá recebe obras de infraestrutura, esporte e segurança
Fotos: Thuane Maria/GOVBA.O município de Ipecaetá recebeu neste domingo (16) uma série de obras e anúncios de investimentos durante visita do governador Jerônimo Rodrigues. No distrito de Cavunge, a 9 km da sede, foi inaugurada a pavimentação asfáltica dos acessos à BA-120, em trecho de 2 km com investimento de R$ 1,8 milhão. O governador também entregou a pavimentação da BA-120 no acesso à sede do município.
