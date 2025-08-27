Jean Lucas, do Bahia, é convocado para a seleção brasileira Foto: Celo Gil O técnico Carlo Ancelotti fez alterações na lista da Seleção Brasileira para... Taktá|Do R7 27/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Celo Gil O técnico Carlo Ancelotti fez alterações na lista da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, que serão os últimos da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Joelinton, do Newcastle, e Alex Sandro, do Flamengo, foram desconvocados por lesão. Apenas o volante do time inglês terá reposição: Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para a vaga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa convocação histórica!

Leia Mais em Taktá:

Deputado Lucas Bove tem pedido de cassação por agressão a Cíntia Chagas arquivado

Com complicações de saúde, Pastor Sargento Isidório é internado em Salvador

VÍDEO: Ivana Bastos garante debate com deputados sobre os projetos na ALBA