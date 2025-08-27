Jean Lucas, do Bahia, é convocado para a seleção brasileira
Foto: Celo Gil O técnico Carlo Ancelotti fez alterações na lista da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, que serão os últimos da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Joelinton, do Newcastle, e Alex Sandro, do Flamengo, foram desconvocados por lesão. Apenas o volante do time inglês terá reposição: Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para a vaga.
