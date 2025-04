Jerônimo Rodrigues autoriza desapropriação de área para construção do IFBA Cajazeiras Foto: Divulgação/ BA GOVA Secretaria de Educação (SEC) foi autorizada pelo governador do Estado, Jerônimo... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 21h08 (Atualizado em 31/03/2025 - 21h08 ) twitter

Foto: Divulgação/ BA GOVA Secretaria de Educação (SEC) foi autorizada pelo governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, a iniciar um procedimento de desapropriação e término do uso de uma área de 30.000 m² com o intuito de construir o novo campus do Instituto Federal da Bahia (IFBA), no bairro de Cajazeiras. A ação foi anunciada no último domingo (30), durante a inauguração da nova Avenida de Ligação entre a 29 de Março e Cajazeiras.

