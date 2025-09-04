Jessica Smetak brilha no programa ‘Acerte ou Caia’ de Tom Cavalcante Foto: RecordTV.A jornalista e apresentadora Jessica Smetak, da Record Bahia, vai aparecer mais uma vez... Taktá|Do R7 04/09/2025 - 09h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h58 ) twitter

Taktá

Foto: RecordTV.A jornalista e apresentadora Jessica Smetak, da Record Bahia, vai aparecer mais uma vez em rede nacional neste domingo (7), mas, desta vez, de um jeito diferente. Smetak vai participar do programa “Acerte ou Caia”, comandado por Tom Cavalcante. O episódio que promete trazer o humor e carisma contagiante da baiana será exibido às 17h.

