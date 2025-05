Jornalista fundador do The Intercept Brasil tem vídeos íntimos vazados Foto: Arquivo/ Agência BrasilVídeos íntimos do jornalista norte-americano e fundador do The Intercept Brasil, Glenn... Taktá|Do R7 30/05/2025 - 20h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h57 ) twitter

Foto: Arquivo/ Agência BrasilVídeos íntimos do jornalista norte-americano e fundador do The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, foram vazados nesta sexta-feira (30) nas redes sociais. Glenn confirmou que o vídeo se trata do mesmo e o vazamento dele tem motivação política envolvida.

