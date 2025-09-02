Logo R7.com
Justiça aumenta indenização que Nikolas Ferreira deve pagar a Felipe Neto

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputadosdeputado federal Nikolas Ferreira (PL)O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu elevar de R$ 8 mil para R$ 12 mil o valor da indenização por danos morais que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deverá pagar ao influenciador digital Felipe Neto. A decisão, proferida pela desembargadora Renata Machado Cotta, da 2ª Câmara de Direito Privado, aponta que Nikolas utilizou nome, voz e imagem de Felipe Neto em publicações nas redes sociais, sem autorização, para criticá-lo e associá-lo a ideias consideradas prejudiciais a crianças.

