Justiça aumenta indenização que Nikolas Ferreira deve pagar a Felipe Neto
Taktá|Do R7
02/09/2025 - 14h38

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputadosdeputado federal Nikolas Ferreira (PL)O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu elevar de R$ 8 mil para R$ 12 mil o valor da indenização por danos morais que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deverá pagar ao influenciador digital Felipe Neto. A decisão, proferida pela desembargadora Renata Machado Cotta, da 2ª Câmara de Direito Privado, aponta que Nikolas utilizou nome, voz e imagem de Felipe Neto em publicações nas redes sociais, sem autorização, para criticá-lo e associá-lo a ideias consideradas prejudiciais a crianças.

