Justiça determina condenação de Americanas e Shopping Center Lapa por práticas discriminatórias em Salvador

Foto: ReproduçãoA Justiça da Bahia condenou as Lojas Americanas e o Shopping Center Lapa, em Salvador, a indenizar um cliente em R$ 20 mil por danos morais, após episódio de discriminação racial, homofóbica e capacitista. A decisão foi proferida pela 19ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor na quarta-feira (18).

