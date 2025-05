Lady Gaga emociona multidão em show na praia de Copacabana Foto: Reprodução / TV GloboApós mais de uma década sem se apresentar no Brasil, Lady... Taktá|Do R7 04/05/2025 - 00h20 (Atualizado em 04/05/2025 - 00h20 ) twitter

Foto: Reprodução / TV GloboApós mais de uma década sem se apresentar no Brasil, Lady Gaga voltou a encantar o público nacional com um show gratuito neste sábado (3), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento atraiu uma verdadeira multidão: estima-se que mais de 1,6 milhão de pessoas ocuparam toda a faixa de areia e as ruas do entorno para assistir à performance da artista norte-americana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse show inesquecível!

