Lista de selecionados para programas de CNH gratuita na Bahia é divulgada Foto: Agência BrasilA lista de selecionados para os programas "CNH da Gente" e "CNH na... Taktá|Do R7 23/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 10h18 )

Foto: Agência BrasilA lista de selecionados para os programas “CNH da Gente” e “CNH na Escola”, que oferecem a emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Bahia, será divulgada nesta quarta-feira (23). A consulta pode ser feita por meio do site ba.gov.br, e os aprovados também receberão uma notificação via WhatsApp, com base no número cadastrado no momento da inscrição.

