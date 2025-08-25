Lotes da vacina Excell 10 pode ter provocado a morte de quase 200 animais Foto: Reprodução/ CNA/ Wenderson araujo/ TriluxanimaisO Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apreendeu dois... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 02h57 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

animais Taktá

Foto: Reprodução/ CNA/ Wenderson araujo/ TriluxanimaisO Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apreendeu dois lotes da vacina Excell 10, produzida pela Dechra Brasil Produtos Veterinários, após relatos de mortes de quase 200 animais possivelmente associadas ao imunizante. Até o momento, foram registrados 194 óbitos de ovinos, 4 de caprinos e 1 bovino.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Mega-Sena acumula e distribui prêmio de R$ 35 milhões

EUA exigem redes sociais públicas para emissão de vistos estudantil

Táxis de Salvador passam por vistoria obrigatória a partir de segunda-feira (25)