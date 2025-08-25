Lotes da vacina Excell 10 pode ter provocado a morte de quase 200 animais
Foto: Reprodução/ CNA/ Wenderson araujo/ TriluxanimaisO Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apreendeu dois lotes da vacina Excell 10, produzida pela Dechra Brasil Produtos Veterinários, após relatos de mortes de quase 200 animais possivelmente associadas ao imunizante. Até o momento, foram registrados 194 óbitos de ovinos, 4 de caprinos e 1 bovino.
