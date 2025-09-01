Logo R7.com
Maioria das inscrições do Enem 2025 vem do Nordeste

Maioria das inscrições do Enem 2025 vem do Nordeste

Foto: Reprodução/Redes SociaisO Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 já tem 4.811.338 inscrições confirmadas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A maior parte dos candidatos está no Nordeste, que concentra 1.737.789 inscritos, dos quais 587.935 são concluintes do ensino médio.

