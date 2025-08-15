Mariana Rios revela nome do filho e vira alvo de críticas; entenda
Foto: Reprodução/InstagramA atriz Mariana Rios anunciou, na quarta-feira (13), o nome do primeiro filho com...
Foto: Reprodução/InstagramA atriz Mariana Rios anunciou, na quarta-feira (13), o nome do primeiro filho com o empresário João Luis Diniz D’Avila. Durante participação no programa Saia Justa, do canal GNT, ela revelou que o menino se chamará Palo, nome de origem espanhola que, segundo afirmou, significa ‘força, resistência e resiliência’ e é associado ao tronco das árvores.

