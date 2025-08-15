Mariana Rios revela nome do filho e vira alvo de críticas; entenda Foto: Reprodução/InstagramA atriz Mariana Rios anunciou, na quarta-feira (13), o nome do primeiro filho com... Taktá|Do R7 15/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 15/08/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/InstagramA atriz Mariana Rios anunciou, na quarta-feira (13), o nome do primeiro filho com o empresário João Luis Diniz D’Avila. Durante participação no programa Saia Justa, do canal GNT, ela revelou que o menino se chamará Palo, nome de origem espanhola que, segundo afirmou, significa ‘força, resistência e resiliência’ e é associado ao tronco das árvores.

Para saber mais sobre a repercussão e as críticas enfrentadas por Mariana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Marília Gabriela cancela apresentações após problema de saúde

Anatel revoga uso obrigatório do prefixo 0303 e gera reação do Procon

MPBA articula ações para reduzir analfabetismo infantil na Bahia