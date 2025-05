MC Poze do Rodo é transferido para penitenciária de Benfica após prisão no Rio Foto: Reprodução / Preso na manhã desta quinta-feira (29), o cantor MC Poze do Rodo... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 15h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução / Preso na manhã desta quinta-feira (29), o cantor MC Poze do Rodo foi transferido da Cidade da Polícia Civil (CIDPOL), na Zona Norte do Rio de Janeiro, para a penitenciária pública de Benfica. Ele permanecerá no local até a realização da audiência de custódia.

Para mais detalhes sobre essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

“Dia Livre de Impostos” oferece produtos e serviços com até 70% de desconto nesta quinta (29)

Programa APOIAR atende gratuitamente mulheres que desejam engravidar; saiba mais

Davi Brito presta depoimento em Salvador após acusação de ameaça