MC Poze é preso em operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro
Taktá|Do R7 29/05/2025 - 09h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h17 )

Foto: Reprodução/Redes SociaisO cantor MC Poze do Rodo foi preso na manhã desta quinta-feira (29) durante uma operação realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital fluminense. A ação faz parte de uma investigação que apura a possível relação do artista com uma facção, organização criminosa que atua no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a prisão de MC Poze e as implicações dessa operação.

