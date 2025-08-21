Logo R7.com
Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões nesta quarta

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilmega sena filaO concurso 2.904 da Mega-Sena será sorteado nesta quarta-feira (21), a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de R$ 3,5 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

