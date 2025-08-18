Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 2025
Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil.O mercado financeiro reduziu pela 12ª vez seguida a previsão da inflação oficial do país em 2025. Segundo o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (18), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 5,05% para 4,95%. Mesmo com a queda, a projeção permanece acima do teto da meta de 4,5%, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A meta central é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.
