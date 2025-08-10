Ministério das Cidades seleciona municípios para novas moradias
Foto: Divulgação.O Ministério das Cidades divulgou nesta sexta-feira (8) a lista de municípios selecionados para receber recursos do programa Minha Casa, Minha Vida, por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). A iniciativa, voltada a áreas urbanas com até 50 mil habitantes, contemplou mais de 2,7 mil municípios e prevê a construção de cerca de 60 mil unidades habitacionais.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os municípios selecionados e os detalhes do programa.
Leia Mais em Taktá:
