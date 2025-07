Morre aos 67 anos o ator Michael Madsen, conhecido por parcerias com Quentin Tarantino Foto: ReproduçãoO ator Michael Madsen morreu aos 67 anos nesta quinta-feira (3), após sofrer uma... Taktá|Do R7 03/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h36 ) twitter

Foto: ReproduçãoO ator Michael Madsen morreu aos 67 anos nesta quinta-feira (3), após sofrer uma parada cardíaca, segundo informou seu empresário, Ron Smith, à emissora NBC News. Com mais de quatro décadas de carreira, Madsen ficou conhecido por suas atuações intensas e por uma longa colaboração com o diretor Quentin Tarantino. Entre os trabalhos mais marcantes, estão os filmes “Cães de Aluguel” (1992), no qual interpretou o ladrão psicopata Mr. Blonde, e “Kill Bill – Volumes 1 e 2”, onde viveu o assassino de aluguel Budd.

