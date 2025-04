Morre aos 74 anos a jornalista Wanda Chase, referência no jornalismo baiano Foto: DivulgaçãoA jornalista Wanda Chase morreu entre a noite desta quarta-feira (02) e início da... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 07h09 (Atualizado em 03/04/2025 - 07h09 ) twitter

Foto: DivulgaçãoA jornalista Wanda Chase morreu entre a noite desta quarta-feira (02) e início da madrugada desta quinta-feira (03), em Salvador, aos 74 anos, após realizar uma cirurgia de aneurisma da aorta no hospital Tereza de Liseaux. Nascida no Amazonas, ela se tornou um dos principais nomes do jornalismo na Bahia, onde atuou como apresentadora, militante do movimento negro e defensora da cultura local.

