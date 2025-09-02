Morre Paulão, ex-atleta e primeiro campeão brasileiro de vôlei de praia
Foto: Confederação Brasileira de VôleiMorreu nesta terça-feira (02) Paulo Roberto Moreira da Costa, o Paulão, aos 56 anos, vítima de um infarto. Paulão foi um dos maiores nomes do vôlei de praia brasileiro. Nascido na Bahia, ele se tornou o primeiro campeão brasileiro da modalidade em 1991, ao lado de Paulo Emilio.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre a trajetória de Paulão e suas conquistas no vôlei de praia.
