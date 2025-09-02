Morre Paulão, ex-atleta e primeiro campeão brasileiro de vôlei de praia Foto: Confederação Brasileira de VôleiMorreu nesta terça-feira (02) Paulo Roberto Moreira da Costa, o Paulão,... Taktá|Do R7 02/09/2025 - 15h39 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Confederação Brasileira de VôleiMorreu nesta terça-feira (02) Paulo Roberto Moreira da Costa, o Paulão, aos 56 anos, vítima de um infarto. Paulão foi um dos maiores nomes do vôlei de praia brasileiro. Nascido na Bahia, ele se tornou o primeiro campeão brasileiro da modalidade em 1991, ao lado de Paulo Emilio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre a trajetória de Paulão e suas conquistas no vôlei de praia.

Leia Mais em Taktá:

Ivete Sangalo fará show de abertura em estreia de Ancelotti no Maracanã

SEC convoca 144 técnicos para atuar como mediadores do EMITEC

Justiça aumenta indenização que Nikolas Ferreira deve pagar a Felipe Neto